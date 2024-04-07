سياسة|قطاع غزة

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي ينسحب من خان يونس جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)
7/4/2024

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد نصف سنة على بدء الحرب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الفرقة 98 بألويتها الثلاثة، انسحبت من خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء العملية هناك، بعد قتال دام 4 أشهر”.

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وأضافت أنه لم يتبق في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء “ناحال”، الذي يتولى مهمة تأمين الممر (أقامه الجيش الإسرائيلي لقطع الشمال عن الجنوب) لمنع السكان من العودة إلى شمالي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤول كبير في الجيش قوله “الانسحاب من خان يونس يأتي بعد استنفاد القتال والاستخبارات هناك”.

وأضاف المسؤول لهآرتس أن الجيش لم ينسحب من خان يونس بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ستركز الآن على مداهمات مفاجئة في المنطقة، وستتواصل العمليات البرية في شمالي القطاع.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المسؤول نفسه “نعتزم الدخول حيثما كان ذلك ضروريًّا، وخلق فرص عملياتية وعدم الوجود في الميدان دون داع”.

المحلل يرى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي من الحرب دون العمل خارج شمال غزة (رويترز)
دبابات الجيش الإسرائيلي باتجاه غزة (رويترز)

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن جميع القوات خرجت من قطاع غزة الليلة الماضية لأول مرة منذ بداية العمليات البرية.

بدورها، أفادت مصادر فلسطينية للأناضول بأن قوات الجيش الإسرائيلي تراجعت من كل المناطق الغربية لمدينة خان يونس، في حين بقيت تتمركز شرقي المدينة.

وبعد ساعات من انسحاب الجيش من خان يونس، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إطلاق أربعة صواريخ من المدينة.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، أنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مقر قيادة فرقة غزة في “ريعيم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات