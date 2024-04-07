إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي ينسحب من خان يونس جنوبي قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد نصف سنة على بدء الحرب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الفرقة 98 بألويتها الثلاثة، انسحبت من خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء العملية هناك، بعد قتال دام 4 أشهر”.

وأضافت أنه لم يتبق في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء “ناحال”، الذي يتولى مهمة تأمين الممر (أقامه الجيش الإسرائيلي لقطع الشمال عن الجنوب) لمنع السكان من العودة إلى شمالي قطاع غزة.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: لم يتبق في #غزة سوى الفرقة 162 ولواء ناحال على طول المسار الذي تمنع إسرائيل من خلاله عودة السكان من الجنوب للشمال#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YRz9U22pM4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2024

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤول كبير في الجيش قوله “الانسحاب من خان يونس يأتي بعد استنفاد القتال والاستخبارات هناك”.

وأضاف المسؤول لهآرتس أن الجيش لم ينسحب من خان يونس بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ستركز الآن على مداهمات مفاجئة في المنطقة، وستتواصل العمليات البرية في شمالي القطاع.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المسؤول نفسه “نعتزم الدخول حيثما كان ذلك ضروريًّا، وخلق فرص عملياتية وعدم الوجود في الميدان دون داع”.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن جميع القوات خرجت من قطاع غزة الليلة الماضية لأول مرة منذ بداية العمليات البرية.

بدورها، أفادت مصادر فلسطينية للأناضول بأن قوات الجيش الإسرائيلي تراجعت من كل المناطق الغربية لمدينة خان يونس، في حين بقيت تتمركز شرقي المدينة.

وبعد ساعات من انسحاب الجيش من خان يونس، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إطلاق أربعة صواريخ من المدينة.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، أنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مقر قيادة فرقة غزة في “ريعيم”.