احتفاء بيوم القدس.. شوارع أوسلو تتشح بالأعلام الفلسطينية (شاهد)

استمرارا للاحتفاء بيوم القدس، خرجت في العاصمة النرويجية مساء أمس السبت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من الداعمين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون خلال المسيرة لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورددوا شعارات “أوقفوا الحرب على غزة” و “من النهر للبحر فلسطين حرة”، كما طالبوا بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وحمل بعضهم دمى صغيرة تتدثر بالأبيض في إشارة للأطفال الذين قضوا خلال الحرب التي تعصف به.

واكتست أوسلو بالأعلام الفلسطينية الضخمة، التي حملها المشاركون في المسيرة التي جابت شوارعها وصولاً لمبنى البرلمان النرويجي.

وعلى وقع الحرب المدمّرة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وسقوط نحو 33 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين، اتسمت فعاليات “يوم القدس” هذا العام بطابع خاص وامتازت بزخم غاضب، تجلى في انطلاق مئات المسيرات والمظاهرات في عواصم ومدن متفرقة حول العالم لمطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لممارسات التجويع والقتل والتشريد الإسرائيلية بحق أهالي القطاع.