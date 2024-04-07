الجيش السوداني يعلن القبض على “مرتزقة أجانب” يقاتلون مع الدعم السريع (فيديو)

بيان الجيش: القبض على مرتزقة من دولتي تشاد وجنوب السودان

أعلن الجيش السوداني إلقاءه القبض على مقاتلين من دولتي تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان “ألقت القوات المسلحة القبض على مرتزقة أجانب يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع من دولتي جنوب السودان وتشاد”.

وأضاف البيان “ألقت القوات المسلحة السودانية القبض على مقاتلين من تشاد وجنوب السودان في مقر قيادة وسيطرة المليشيا في مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان”، من دون ذكر عددهم.

وأوضح البيان أن المسلحين جرى تجنيدهم وخداعهم من قبل الدعم السريع بالوعود المالية، مشيرًا إلى أن “أغلب المقبوض عليهم من الأطفال القصّر الذين غررت بهم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)”.

وأكد البيان ضمان تقديم المقاتلين من تشاد وجنوب السودان إلى محاكمات عادلة حسب القوانين الدولية.

ولم يصدر عن قيادة الدعم السريع أو السلطات في تشاد وجنوب السودان أي تعليق حتى الآن.

تجدد القتال في الخرطوم

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بتجدد القتال، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من الجبهات بالعاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش قصف بالمدفعية مواقع لقوات الدعم السريع بأحياء بري والعمارات شرقي الخرطوم إلى جانب أحياء أركويت والمعمورة جنوب شرقي العاصمة.

وردّت قوات الدعم السريع باستهداف مواقع للجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري شمال العاصمة، بالقذائف الصاروخية، وفق المصدر ذاته.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في أم درمان من قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر عليه منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023.

ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت نحو 13 ألفًا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.