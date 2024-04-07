الحوثي تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية بعدد من الصواريخ (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأحد، استهداف وإصابة سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي بعدد من الصواريخ، في عمليات مباشرة وناجحة.

وقال سريع في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، إن القوات البحرية (تابعة للجماعة) استهدفت سفينة “هوب إيسلند” البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة.

وأضاف أن القوات البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح أن الأولى (MSC GRACE F) تم استهدافها في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحر العربي، وأصيبتا بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في عملية حققت أهدافها بنجاح.

وجدد سريع التأكيد أن القوات المسلحة (قوات الجماعة) مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي حتى وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن غزة.

وكان الهجوم جزءًا من 5 عمليات عسكرية نفذتها “الجماعة” خلال الـ72 ساعة الأخيرة، حسبما قال سريع.

ولم يصدر عن تل أبيب أو لندن بيان ردًا على ما قاله زعيم الحوثيين في كلمته حتى الآن.

بيان القوات المسلحة بشأن استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية ومدمرتين أمريكيتين 28 رمضان 1445هـ – 07-04-2024مpic.twitter.com/QRyMOe03X8 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 7, 2024

إعلان شركة “أمبري”

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري إنها تلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن على بعد نحو 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.

وأضافت الشركة “نصحنا السفن الموجودة في الجوار بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تحرك مثير للشبهات”.

ولم تشر “أمبري” إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو تقدم المزيد من التفاصيل.

في الوقت نفسه، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن صاروخًا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلًا بحريًا جنوب غربي ميناء عدن باليمن، لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.

وأضافت الهيئة في مذكرة “أبلغ ربان السفينة عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة… لم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة وأفادت التقارير بأن الطاقم بخير”.

UKMTO WARNING INCIDENT 062 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g UKMTO has received a report of an incident 59NM south west of Aden, Yemen.

Authorities are investigating#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/KkSKJrLZS5 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 7, 2024

ولم تذكر الهيئة مصدر إطلاق الصاروخ، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.