الحوثي تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية بعدد من الصواريخ (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأحد، استهداف وإصابة سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي بعدد من الصواريخ، في عمليات مباشرة وناجحة.

وقال سريع في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، إن القوات البحرية (تابعة للجماعة) استهدفت سفينة “هوب إيسلند” البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة.

وأضاف أن القوات البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح أن الأولى (MSC GRACE F) تم استهدافها في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحر العربي، وأصيبتا بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في عملية حققت أهدافها بنجاح.

وجدد سريع التأكيد أن القوات المسلحة (قوات الجماعة) مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي حتى وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن غزة.

وكان الهجوم جزءًا من 5 عمليات عسكرية نفذتها “الجماعة” خلال الـ72 ساعة الأخيرة، حسبما قال سريع.

ولم يصدر عن تل أبيب أو لندن بيان ردًا على ما قاله زعيم الحوثيين في كلمته حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري إنها تلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن على بعد نحو 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.

وأضافت الشركة “نصحنا السفن الموجودة في الجوار بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تحرك مثير للشبهات”.

ولم تشر “أمبري” إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو تقدم المزيد من التفاصيل.

في الوقت نفسه، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن صاروخًا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلًا بحريًا جنوب غربي ميناء عدن باليمن، لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.

وأضافت الهيئة في مذكرة “أبلغ ربان السفينة عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة… لم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة وأفادت التقارير بأن الطاقم بخير”.

UKMTO WARNING INCIDENT 062 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g

UKMTO has received a report of an incident 59NM south west of Aden, Yemen.

Authorities are investigating#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/KkSKJrLZS5

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 7, 2024