القافلة “الأكبر حجما”.. الأردن يرسل 105 شاحنات مواد غذائية إلى غزة (فيديو)

أرسل الأردن، اليوم الأحد، 105 شاحنات من المواد الغذائية إلى غزة، واصفًا بأن القافلة التي ستدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بـ”الأكبر حجمًا” منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال بيان للهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية) “سيّر الأردن بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات جديدة لأهلنا في غزة، ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع”.

وأشار البيان إلى أن “هذه القافلة تعدّ الأكبر حجمًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من 105 شاحنات”.

وأضاف بأن القافلة “تضم مواد غذائية أساسية من بينها الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك”.

وتابع البيان “هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البريّة الموجهة إلى غزة”.

وأوضح أن “الهدف مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة”.

تجدر الإشارة إلى أن القوافل البرية يتم إرسالها من الأردن عبر جسر الملك حسين، وهو أحد المعابر الحدودية التي تربط المملكة بالضفة الغربية.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر هي: الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (النبي من جانب إسرائيل)، ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن الجيش الأردني منذ بدء “العدوان” الإسرائيلي على القطاع، أرسل 460 شاحنة، ونفّذ 72 إنزالًا جويًا أردنيًا، و153 إنزالًا جويًا مشتركًا، و48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي في مصر.

والخميس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية، على السماح لشاحنات المساعدات الأردنية، بالمرور عبر أراضيها، ومن ثم مباشرة إلى قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الرسمية أنّ المجلس الوزاري المصغر وافق على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برًا، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 سنة، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.