سياسة|قطاع غزة

القسام تعلن إجهاز مقاتليها على 14 جنديا إسرائيليا خلال عمليات نوعية

كمائن القسام تلاحق الاحتلال

القسام تعلن إجهاز مقاتليها على 14 جنديًّا إسرائيليًّا (رويترز)
7/4/2024-|آخر تحديث: 7/4/202401:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إجهاز مقاتليها على 14 جنديًّا إسرائيليًّا في مواجهات بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشورات منفصلة لكتائب القسام، السبت، على منصة تليغرام.

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وقالت القسام إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في  المنطقة ذاتها، وفق المنشور.

وأردفت القسام أنه فور تقدم قوات الإنقاذ لجيش الاحتلال إلى المكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أُعد سابقًا، جرى استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

“صاروا أشلاء”

وتابعت القسام، في منشور لاحق، أن مقاتليها أكدوا مقتل 6 جنود وتحولهم إلى أشلاء، ولا يزال الحدث جاريًا في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد، وأكدوا مقتل 3 جنود وتحولهم إلى أشلاء، وإصابة عدد آخر بجروح.

وبلغ بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال في منطقة الزنة 9 جنود، وفق المنشور.

كما أعلنت الكتائب استهداف “دبابة صهيونية” من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي الأمل بمدينة خان يونس.

وأكدت القسام أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة العمل الفدائي في حي الأمل. ​​​​​​​

إصابتان خطرتان

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب السبت “أصيب جنديان من الجيش من الكتيبة 46 في اللواء 401، صباح (السبت) بجروح خطرة في معارك وسط قطاع غزة”، ولم يذكر الجيش مكان إصابة الجنديين تحديدًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات