القسام تعلن إجهاز مقاتليها على 14 جنديا إسرائيليا خلال عمليات نوعية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إجهاز مقاتليها على 14 جنديًّا إسرائيليًّا في مواجهات بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشورات منفصلة لكتائب القسام، السبت، على منصة تليغرام.

وقالت القسام إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

القـ ـسام: مجـ ـاهدونا أجهزوا على 5 جنود صهـاينة من المسافة صفر ودمروا ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" في منطقة #حي_الأمل غربي مدينة #خان_يونس#غزة pic.twitter.com/8prXamicU1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2024

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في المنطقة ذاتها، وفق المنشور.

وأردفت القسام أنه فور تقدم قوات الإنقاذ لجيش الاحتلال إلى المكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أُعد سابقًا، جرى استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

“صاروا أشلاء”

وتابعت القسام، في منشور لاحق، أن مقاتليها أكدوا مقتل 6 جنود وتحولهم إلى أشلاء، ولا يزال الحدث جاريًا في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد، وأكدوا مقتل 3 جنود وتحولهم إلى أشلاء، وإصابة عدد آخر بجروح.

وبلغ بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال في منطقة الزنة 9 جنود، وفق المنشور.

القسام: قتلنا 3 من قوة إسرائيلية جاءت للنجدة إثر استهداف دبابات وقوة راجلة في #خان_يونس ليرتفع مجموع قتلى عملية #الزنة إلى 9#غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5fzjkszXEF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2024

كما أعلنت الكتائب استهداف “دبابة صهيونية” من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي الأمل بمدينة خان يونس.

وأكدت القسام أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة العمل الفدائي في حي الأمل. ​​​​​​​

إصابتان خطرتان

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب السبت “أصيب جنديان من الجيش من الكتيبة 46 في اللواء 401، صباح (السبت) بجروح خطرة في معارك وسط قطاع غزة”، ولم يذكر الجيش مكان إصابة الجنديين تحديدًا.

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين من الكتيبة 46 في اللواء 401 بجروح خطيرة صباح اليوم وسط قطاع غزة pic.twitter.com/GbRo4YRQSc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.