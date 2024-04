زعيم المعارضة الإسرائيلية يزور واشنطن وسط خلافات بشأن الحرب على غزة

توجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى واشنطن، السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار، حسب ما أفاد حزبه، وسط تصاعد التوتر بين حكومتي البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل للحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين آخرين، حسب ما قال حزبه “يش عتيد” الوسطي عبر منصة إكس.

وخلال زيارته، سيجتمع لابيد أيضًا مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي دعا الشهر الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل لمنح الناخبين فرصة للتخلص من نتنياهو الذي وصفه بأنه أحد “العقبات الرئيسية” أمام السلام.

Opposition Leader @YairLapid will depart this evening for a diplomatic visit to Washington, during which he will meet with senior administration officials including @SecBlinken and @JakeSullivan46, as well as with @SenSchumer, @SenatorCardin, and @LindseyGrahamSC. https://t.co/dyJK8VYSCA

— Yesh Atid English 🟠 (@YeshAtidEnglish) April 6, 2024