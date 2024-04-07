شاهد: صور حصرية من مكان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين في خان يونس
في عملية سابقة للمقاومة بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي
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7/4/2024-|آخر تحديث: 7/4/202411:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية من مكان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين من قوات الاحتلال قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعملية سابقة للمقاومة في تاريخ 29 مارس/آذار 2024.
وتظهر الصور بيتًا في أحد الطوابق العليا من مبنى مدني، وآثار الدمار بادية والدماء على الأرض.
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وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت في 29 مارس الماضي أن مقاتليها استهدفوا جنودًا إسرائيليين داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غربي خان يونس، بوساطة قذيفة مضادة للتحصينات.
وأكدت الكتائب حينها إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وأقر جيش الاحتلال في اليوم المذكور بمقتل جندي له من وحدة “إيغوز” بكتيبة “الكوماندوز”، وإصابة 6 آخرين من الوحدة نفسها.
المصدر : الجزيرة مباشر