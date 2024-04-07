شاهد: صور حصرية من مكان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين في خان يونس
في عملية سابقة للمقاومة بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي
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7/4/2024
حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية من مكان مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين من قوات الاحتلال قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، في عملية سابقة للمقاومة بتاريخ 29 مارس/آذار 2024.
وتظهر الصور بيتًا في أحد الطوابق العليا من مبنى مدني، وآثار الدمار بادية والدماء على الأرض.
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وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت في 29 مارس الماضي أن مقاتليها استهدفوا جنودا إسرائيليين داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غربي خان يونس، بواسطة قذيفة مضادة للتحصينات.
وأكدت الكتائب حينها إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وأقر جيش الاحتلال في اليوم المذكور بمقتل جندي له من وحدة “إيغوز” بكتيبة الكوماندوز وإصابة 6 آخرين من الوحدة نفسها.
المصدر : الجزيرة مباشر