صور خاصة من مسيّرة إسرائيلية لاستهداف مبنى قرب وزارة الأسرى شمالي غزة (فيديو)

في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي

حصلت “الجزيرة مباشر” على صور خاصة التقطتها “طائرة مسيرة إسرائيلية” لقصف قوات الاحتلال مبنى سكنيا بمدينة غزة شمالي القطاع، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويقع المبنى المستهدف بالقرب من وزارة الأسرى بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة وأسفر القصف عن سقوط شهداء وجرحى.

وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة مباشر، رصد الطائرة للمبنى قبل قصفه وعددا من الجثامين إثر الاستهداف ومحاولات انتشالهم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.