صور خاصة من خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وصدمة الأهالي بسبب حجم الدمار (فيديو)

كشف هذا الانسحاب عن دمار هائل في الأحياء السكنية

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر مشاهد دمار واسع النطاق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

وتحولت عشرات المنازل في خان يونس إلى ركام وأنقاض بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، فيما تم تجريف طرق وحقول في المدينة.

وعبّر فلسطينيون من مدينة خان يونس، عن صدمتهم إزاء مشاهد الدمار التي خلّفها الجيش الإسرائيلي عقب انسحابه، إذ بدأ النازحون في التوافد إلى مناطق سكنهم، لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.

لكن كشف هذا الانسحاب عن دمار هائل في الأحياء السكنية، حيث تضررت منازل وعمارات وأبراج بشكل كبير، بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية ومنشآت اقتصادية بشكل كبير أيضًا.

ولم يتخيل الفلسطينيون حجم الدمار الذي تسبب به الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في خان يونس، والذي تكشف بعد انسحابه منها.

سحب قوات من جنوب غزة

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أعلن مساء الأحد، أن خروج قوات الجيش من مدينة خان يونس يهدف إلى التحضير لمهمة في رفح.

وفي وقت سابق من الأحد، أفاد الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من خان يونس، بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية في المدينة، وستة أشهر على بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه لم يتبق في قطاع غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء ناحال، ويتولى مهمة تأمين الممر الذي أقامه الجيش لقطع الشمال عن الجنوب، وذلك بهدف منع النازحين من العودة إلى شمالي القطاع.

وتوعدت كتائب القسام الجيش الإسرائيلي باستهدافه مجددًا في حال معاودته الدخول إلى قطاع غزة، وقالت في رسالة مصورة مقتضبة “قد تكونون قادرين على دخول شوارع غزة، لكنكم ستحترقون في أزقتها كل مرة بعزم مقاتلينا الأشداء”.

ويأتي سحب قوات إسرائيلية من غزة بشكل عام وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، إذ طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بتحسين الظروف الإنسانية في غزة والعمل على وقف إطلاق النار، قائلًا إن الدعم الأمريكي يمكن أن يعتمد على ذلك.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 75 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع ومنازله.