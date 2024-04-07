عقاب جماعي لرابطة طلاب جامعة “كيل” بعدما قاطعوا نائبة ألمانية تدعم إسرائيل (فيديو)

رئيسة رابطة طلاب فلسطين: هل لدى الناس في غزة الحق في الحياة أم لا؟

في حادث مثير للجدل، تعرضت “أماني عراجي” رئيسة رابطة طلاب فلسطين بجامعة “كيل” في ألمانيا و20 طالبًا آخر للعقاب، بعد مقاطعتهم نائبة ألمانية داعمة لإسرائيل.

وتم تسجيل مخالفات باسم الطلبة بعد مقاطعتهم لماريا تسيمرمان النائبة في البرلمان الألماني والعضو عن حزب “FDP” الألماني، عندما ألقت كلمة عن أهمية دعم إسرائيل وأوكرانيا بالأسلحة.

ووقفت أماني خلال المحاضرة، وتساءلت “هل لدى الناس في غزة الحق في الحياة أم لا؟”، ثم بدأت بالهتاف “الحرية لفلسطين، الحرية لغزة”، وردد خلفها بعض الحاضرين.

ووقف ألمانيا موقفًا مساندًا وداعمًا لإسرائيل خلال حربها المدمرة على قطاع غزة.

وباتت برلين باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو عام 2023، غالبيتها تم إرسالها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بقرابة 10 مرات.