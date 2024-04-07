فلسطيني في غزة: “بنجيب لقمة أولادنا بالموت” (فيديو)

بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه وقصفه على قطاع غزة، يواصل أيضًا تضييق الحصار على شمالي القطاع، حيث حذرت مؤسسات أممية من حدوث مجاعة وشيكة.

وتُلقى غالبية المساعدات في شمالي القطاع عبر الجو، وهو ما يؤدي عادة إلى التدافع والاشتباكات أحيانًا في محاولة الحصول على أي شيء يسد الجوع.

وأظهر مقطع فيديو متداول مواطنًا فلسطينيًّا متعبًا ولا يقدر على الوقوف، بعدما تمكن بصعوبة من الحصول على قدر ضئيل جدًّا من المساعدات.

وقال المواطن بصوت متعب “بنجيب لقمة أولادنا بالموت”، وأخرج من جيبه وجبتين صغيرتين بحجم كف اليد، وقال إنهما لفطور اليوم.

وأضاف “زوجتي صايمة والأولاد الصغار صايمين، أصروا على الصيام، هذه وجبتهم لنفطر عليها، هذا هو حالنا”.

وأمس السبت، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في شمالي القطاع.

لأول مرة منذ تصاعد الأعمال العدائية، تنجج @FAO في إدخال الأعلاف الحيوانية🌾🐄التي تشتد الحاجة إليها في #غزة

انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة #الأمن_الغذائي ليصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في الشمال

هذا التدخل لتوفير سبل التغذية pic.twitter.com/IqD2XVdF4j — الفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (@FAOinNENA) April 6, 2024

وجراء العدوان الإسرائيلي، بات القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليوني مواطن نحو الجنوب.

وخلّفت الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى أمس السبت، 33 ألفًا و137 شهيدًا، و75 ألفًا و815 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، كما خلّفت مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.