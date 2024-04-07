هتفوا لـ”الدحدوح” و”الدويري”.. جزيرة الوراق المصرية تنافس إفطار المطرية في دعم غزة (شاهد)

“بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. إيد واحدة.. على عهدي على ديني”، هكذا نشدت الحناجر في جزيرة الوراق المصرية كبرى الجزر الواقعة في قلب نهر النيل.

هتافات من القلب إلى القلب للمقاومة الفلسطينية ورموزها، أعلام ورسوم جدارية تُنبئ عن عظيم التعاضد والتآزر مع القضية، ملصقات داعمة على عبوات المياه والعصائر، وأخرى تدعو للمقاطعة.

الوراق تنافس #إفطار_المطرية أهالي جزيرة الوراق يدعمون غزة بصورة كبيرة للملثم ويهتفون لفلسطين حيا الله أهالي الجزيرة #ليله_القدر #ابو_عبيدة #إبراهيم_العرجاني pic.twitter.com/FRv8silCfV — omer (@omerm2023) April 5, 2024

“غزة في القلب”

جاء ذلك ضمن الإفطار الجماعي السنوي الذي أقامه أهالي جزيرة الوراق الجمعة الماضية بالجهود الذاتية، الذي حرصوا فيه هذا العام على أن يخرج بحلة تضامنية حاملًا شعار “غزة في القلب”.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة الأهالي وهم يرددون الأغاني الحماسية في ضوء الألعاب النارية هاتفين باسمي مراسل الجزيرة في غزة “وائل الدحدوح” والمحلل العسكري “فايز الدويري” في تماهٍ جميل مع كل ما من شأنه أن يعبّر عن محبتهم لغزة وفلسطين.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع، تشهد مدن عربية وأخرى متفرقة في شتى أصقاع العالم مسيرات ومظاهرات وفعاليات داعمة ومؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بما يتعرضون له.