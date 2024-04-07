وزيرة إسرائيلية تربط بين إجراء انتخابات مبكرة و”انتصار” السنوار.. ماذا قالت؟

ميري ريغيف: إجراء الانتخابات اليوم هو مكافأة لحماس

رأت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أن إجراء انتخابات تشريعية قريبًا، هو مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وانتصار لزعيمها في غزة يحيى السنوار، وأن الأمر ليس مرتبطًا بإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقالت في تصريح لموقع (ماكو) الإسرائيلي، السبت “إجراء الانتخابات اليوم هو مكافأة لحماس وانتصار للسنوار وليس لإعادة المختطفين”.

وأضافت “هناك أشخاص يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ورأت ريغيف أنهم لن يضطروا إلى وقف الحرب على غزة “ولكن لا يوجد شك في أننا نحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى استعداد إسرائيل لدخول رفح “رغم الضغوط القوية التي نتعرض لها”.

وقالت إن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمنح الجيش الإسرائيلي وقتًا للبقاء في القطاع وتحقيق أهداف الحرب.

مظاهرات حاشدة في إسرائيل

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، في حين أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

وعلى مدى أسبوع كامل، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الكنيست في القدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى. كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة خلال أيام الأسبوع المنقضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وتصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.