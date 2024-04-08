إسرائيل ترفض طلب تركيا إنزال مساعدات جوا في غزة.. وأنقرة تعلق

أعلنت تركيا، الاثنين، أن اسرائيل رفضت طلبها إنزال مساعدات جوًّا في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “اليوم، علمنا أن طلبنا الذي رحّبت به السلطات الأردنية، رفضته إسرائيل”.

وأضاف في مؤتمر صحفي “قررنا اتخاذ إجراءات جديدة ضد اسرائيل”، مشيرًا إلى أنه ليس هناك “أي عذر” لرفض مساعدة “سكان غزة الجائعين”.

وأكد فيدان أن التدابير الجديدة التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل ستتواصل حتى تعلن تل أبيب وقف إطلاق النار، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع.

ولم يتطرق فيدان إلى فحوى التدابير لكنه أشار إلى أن المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه الإجراءات.