الجيش اللبناني يعلن مقتل باسكال سليمان ونقل جثته إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بمقتل باسكال سليمان المسؤول في حزب القوات اللبنانية، ونقل جثمانه إلى سوريا.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان عبر حسابه على منصة إكس أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من اعتقال معظم أعضاء “العصابة” السوريين المشاركين في عملية الخطف والقتل.

وأوضح الجيش أنه بعد التحقيق مع “أفراد العصابة” تبيَّن أنهم قتلوا المخطوف (باسكال) أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

وأكد البيان أن قيادة الجيش تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، كما أنها تستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.

متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

تنسق قيادة الجيش مع… pic.twitter.com/QDnJWc5mTo — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2024

وأثار خطف سليمان غضبًا في منطقة جبيل التي ينحدر منها. وعمد مئات من أنصار حزب القوات اللبنانية إلى قطع طرق احتجاجًا، وفق شهود عيان.

وقال حزب القوات اللبنانية في بيان “ما سُرّب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجمًا مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر استشهاد الرفيق باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس”. وطلب الحزب من أنصاره “ترك الساحات وفتح الطرقات”.

وفي وقت سابق الاثنين، نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز ضلوع حزبه في عملية الخطف، قائلًا إن من يوجهون الاتهام إلى الحزب إنما يثيرون نعرات طائفية.

وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أصدره مكتبه بالجريمة، مشددًا على “استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم إلى العدالة”.

وأضاف ميقاتي “في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات”.