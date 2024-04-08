جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في القاهرة، تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها، الأحد، عبر منصة “تلغرام” إن وفدًا من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى بكامل.

وأضافت “الوفد أكد مطالب حماس الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال”.

وتابعت (حماس) “إضافة إلى إنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة”.

وأكدت (حماس) الإصرار مع القوى والفصائل الفلسطينية كلها على تحقيق الأهداف الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.

مرونة أكبر بشأن صفقة تبادل الأسرى

وفي وقت سابق الأحد، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي، إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع (حماس)، وتوسيع صلاحياته، بحسب إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إن الأطراف جميعها أصبحت أكثر مرونة من ذي قبل بشأن إتمام صفقة الأسرى المحتملة بين تل أبيب و(حماس).

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء يقرر إرسال وفد إلى #القاهرة للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة تبادل محتملة مع حـمـ. ـاس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ofaLteHMXV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2024

وأضاف المصدر، لهيئة البث الرسمية أن “الضغوط الأمريكية كبيرة على طرفي النزاع (إسرائيل وحماس) من أجل التوصل إلى صيغة يتفق عليها الجانبان”.

وأشار المصدر إلى أن هذه المرونة من الأطراف كافة “ظهرت بعد لقاء عقده قادة حماس مع الوسطاء، ولقاء رؤساء الوفد الإسرائيلي المفاوض مع رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق الأحد”، وفق قوله.

نتنياهو يشترط إعادة الأسرى لوقف الحرب

في السياق، رهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف الحرب على قطاع غزة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى (حماس)، في كلمة متلفزة له في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حاليًا، للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين (حماس) وإسرائيل، بعد الأولى التي استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 133 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، فيما أعلنت حركة (حماس) مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.