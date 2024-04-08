حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 2941 مجزرة والإصابات بالأمراض المُعدية تخطت المليون

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المُعدية جراء النزوح في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيل مدمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وأكد المكتب في تحديث لأهم إحصاءات الحرب الإسرائيلية على القطاع حدوث مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المُعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب الكبد الوبائي.

وأجبرت إسرائيل خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمالي القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى وجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف مصاب جروحهم خطرة بحاجة إلى السفر للعلاج لإنقاذ حياتهم.

وأوضح أن إسرائيل ارتكبت 2941 مجزرة داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن الحرب خلّفت 140 شهيدًا من الصحفيين، و65 من الدفاع المدني، و485 شهيدًا من الطواقم الطبية، و7 آلاف مفقود، موضحًا أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وعن ضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق في القطاع، قال المكتب إن 30 طفلًا استشهدوا بسبب المجاعة، إضافة إلى 60 ألف امرأة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفًا و207 شهداء، و75 ألفًا و933 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.