سرايا القدس تبث صور تجهيز رشقات صاروخية وإطلاقها من شمال غزة على أسدود (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من تجهيز رشقات صاروخية وتربيضها وإطلاقها من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة.

ويظهر في “الفيديو” شبان وهم يجهزون مقذوفات صاروخية، ويقول أحدهم في التسجيل إنها لاستهداف المدن الإسرائيلية.

ويضيف أنه على الرغم من القصف المكثف على غزة وتدمير مناحي الحياة كافة “يخرج المجاهدون من بين الركام ومن تحت أزيز الطائرات ليجهزوا رشقات صاروخية”.

وأكد أنه “من غير المعقول أن نصمت على ما يقوم به الاحتلال من الاعتداء على شعبنا”.

وفي ختام “الفيديو” تظهر ورقة تظهر مكتوب فيها “استهداف مدينة أسدود المحتلة، التاسعة بتوقيت البهاء، في ذكرى يوم القدس العالمي، الخميس 4 إبريل/نيسان 2024”.