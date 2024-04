ألمانيا.. فصل مذيعة عن عملها بعد دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، فصل المذيعة هيلين فارس من عملها بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فارس تم فصلها بسبب مشاركتها تطبيقا تم إنتاجه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم البيان أن فارس “انتهكت مبدأ الحياد” من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف “الصحفيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات”.

وقالت هيلين فارس في بيان عبر حسابها على إنستغرام، إن “وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى”.

WATCH:

SWR Boycotts Helen Fares

Helen Fares, a writer for the German SWR paper released a video of her boycotting Israeli made chocolate milk.

In response her employer boycotted her and she has been fired. pic.twitter.com/kckKUqikjt

— Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2024