ألمانيا.. فصل مذيعة من عملها بعد دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا، فصل المذيعة هيلين فارس من عملها بسبب دعوتها إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هيلين فارس فُصلت بسبب مشاركتها تطبيقا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم البيان أن المذيعة “انتهكت مبدأ الحياد” من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

SWR entbindet Helen Fares von Moderationsaufgaben. „Der SWR hat sie von ihren Moderationsaufgaben entbunden, nachdem sie wiederholt auf ihrem privaten Social-Media-Account extreme politische Positionen geäußert hat.“ https://t.co/FxyGB5L3gV — Andrea Zach Yoga  (@zach_andrea) April 9, 2024

وأردف “الصحفيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات”.

وقالت هيلين فارس في بيان عبر حسابها على إنستغرام، إن “وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى”.

WATCH: SWR Boycotts Helen Fares Helen Fares, a writer for the German SWR paper released a video of her boycotting Israeli made chocolate milk. In response her employer boycotted her and she has been fired. pic.twitter.com/kckKUqikjt — Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2024

وتعد ألمانيا الدولة الثانية التي تدعم إسرائيل بشكل مطلق بعد الولايات المتحدة، رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.