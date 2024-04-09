إسرائيل تغتال رئيس بلدية المغازي وحكومة غزة تعدّ ذلك “جريمة حرب هدفها خلق الفوضى” (فيديو)

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس بلدية المغازي حاتم صالح الغمري ومعه مجموعة من المدنيين، بقصف الطائرات الحربية لمبنى مجلس الخدمات المشتركة التابع لبلديات المحافظة الوسطى بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، بحسب بيان لحكومة غزة.

وبثت الجزيرة مباشر صورًا خاصة ترصد آثار الدمار في مبنى تابع لوزارة الداخلية، جراء استهداف رئيس بلدية المغازي وعدد من العاملين في البلدية بالمخيم وسط قطاع غزة الليلة الماضية.

وأقرّ جيش الاحتلال، باغتيال رئيس بلدية المغازي، وذكر في بيان أنه قضى على قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال “جيش الدفاع قضى على رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في مخيمات الوسطى”.

وأضاف “كجزء من وظيفته، عمل الغمري عنصرًا تابعًا للجناح العسكري التابع لحماس في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي التابعة للواء مخيمات الوسطى”، بحسب زعمه.

“جريمة تهدف لخلق فوضى”

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن اغتيال جيش الاحتلال لرئيس بلدية المغازي “يُعدُّ جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية وعرقلة تقديم الخدمات البلدية للمواطنين”.

وأكد البيان أن “هذه المجزرة تعد جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، كما تُعتبر حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل مُتعمّد ومُخطَّط له مسبقًا”.

“جريمة اغتيال أخرى”

ونعى المكتب الحكومي “الشَّهيد الغمري الذي يُعدُّ مسؤولًا خدماتيًّا آثر القيام بواجبه الوطني وتقديم الخدمة منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع لأهالي مخيم المغازي للاجئين بالمحافظة الوسطى طيلة أيام حرب الإبادة الجماعية، وكان مخلصًا متفانيًّا في عمله وخدمة شعبه ووطنه”.

وقال إنها تأتي بعد جريمة اغتيال سابقة نفّذها جيش الاحتلال لرئيس بلدية الزهراء الأستاذ مروان حمد بدون سبب، حيث كانا مثالين وفيّين للعمل الخدماتي الدؤوب والمتواصل.

وحمّل البيان، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وقال إن “الإدارة الأمريكية ما زالت تعطي الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية واستهداف المجتمع المدني”.

وأشار بين المكتب الحكومي في غزة إلى أن المجتمع الدولي فشل أكثر من مرة في وقف هذه الإبادة الجماعية، وقال إن الاحتلال الإسرائيلي “يواصل الإبادة والقتل بشكل وحشي وفظيع”.

وطالب كل دول العالم الحر بملاحقة الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، كما طالبها بالضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة للشهر السابع على التوالي.