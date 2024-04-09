القسام تنشر مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في كمين الزنة من المسافة صفر (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، الأحد الماضي، من المسافة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأرفقت “القسام” في منشور لها عبر منصة “تلغرام” مقطع فيديو يوضح سير العمليات في هذا اليوم، قائلة “مشاهد من استهداف جنود العدو وآلياته عصر يوم السابع والعشرين من رمضان من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وأظهرت المشاهد مقاتلي “القسام” وهم يقومون بالتخطيط على الورق لإعداد كمين محكم لجنود جيش الاحتلال في منطقة الزنة.

كما أظهرت المشاهد عملية زراعة العبوات الناسفة في المنطقة قبل تنفيذ الهجوم على جنود جيش الاحتلال.

وأظهرت المشاهد وقوع 10 من جنود جيش الاحتلال في الكمين والإجهاز عليهم من المسافة صفر، فضلا عن قنص جنديين في المكان ذاته.

وأظهرت المشاهد أيضا استهداف مقاتلي القسام لقوات النجدة (آليات الاحتلال) بقذائف “الياسين 105” ووقوعهم في كمين مضاد للدروع.

والأحد الماضي، أعلنت كتائب القسام إجهاز مقاتليها على 14 جنديا إسرائيليا في مواجهات بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105، في المنطقة ذاتها.

وأردفت القسام أنه فور تقدم قوات الإنقاذ الإسرائيلية للمكان ووصولهم إلى وسط حقل ألغام أعد سابقًا، جرى استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

وتابعت القسام أن مقاتليها أكدوا مقتل 6 جنود وتحولهم إلى أشلاء في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

ولفتت إلى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات النجدة والجنود الذين فروا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد، وأكدوا مقتل 3 جنود وتحولهم إلى أشلاء، وإصابة عدد آخر بجروح.