المقاومة الإسلامية في العراق تضرب أهدافا حيوية لإسرائيل بعسقلان وبئر السبع (فيديو)

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق عددًا من المواقع الإسرائيلية في عسقلان وبئر السبع، وقالت إن ذلك جاء ردًّا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عددًا من الأهداف”.

“دكّ معاقل الأعداء”

وقال البيان إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق قصفوا الأهداف التالية خلال الـ72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة، وهي هدف حيوي في أراضينا المحتلة وقاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع”.

وأكد بيان المقاومة الإسلامية في العراق، الذي ترافق مع نشر مقطع فيديو يبين تلك العمليات، استمرار المقاومة الإسلامية في “دكّ معاقل الأعداء”.

وبينت مشاهد الفيديو استهداف المقاومة لهدف قالت إنه حيوي في مدينة عسقلان المحتلة، وأظهر المقطع انطلاق عدد من المقذوفات في اتجاه محدد.

وجاء في التعليق “مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية في العراق، ميناء عسقلان النفطي في مدينة عسقلان المحتلة”.

وجاء في تعليق آخر بمقطع الفيديو “مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة حاتسريم الجوية في منطقة بئر السبع المحتلة”.

قصف أهداف إسرائيلية وأمريكية

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

وفي أوقات سابقة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها قصفت أهدافا إسرائيلية وأمريكية، داخل الأراضي العراقية وفي الجولان السوري المحتل، وقال إن ذلك ردّ على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت في مارس/آذار المنصرم أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، ردًّا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ونشرت مقطع فيديو للعملية.

وقالت المقاومة الإسلامية -التي تضم عددًا من الفصائل العراقية- إنها استهدفت، مطار بن غوريون في تل أبيب، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه مشاهد من استهدافها “لمطار بن غوريون في تل أبيب بأراضينا المحتلة، بتاريخ 11 مارس”.