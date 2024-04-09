بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية وثكنة عسكرية في الجولان المحتل (فيديو)

بث حزب الله اللبناني مشاهد لما قال إنه عملية استهداف لقاعدة (يوآف) وثكنة (كيلع) التابعتين للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأظهرت المشاهد استهداف الحزب لمقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف -شمال، بصواريخ الكاتيوشا.

وأشار الحزب في بيان إلى أن هذا الاستهداف جاء “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة، وردا على ‏اعتداءات العدو على منطقة البقاع”.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين جيش الاحتلال وحزب الله، عقب استشهاد 3 مسعفين متطوعين من الهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية بقصف إسرائيلي لمركز إسعافي في بلدة العديسة جنوب لبنان، مطلع إبريل/ نيسان الجاري.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.