سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة “آر بي جي” وتفجر دبابة في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، مقطع فيديو لاستهداف قوة إسرائيلية وتفجير دبابة لجيش الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي السرايا أثناء تجهيز عبوة “برق” الناسفة، واستهداف دبابة “ميركافا” وتدميرها واشتعال النيران فيها.

كما أظهرت المشاهد استهداف أحد مقاتلي السرايا لمبنى تحصن فيه جنود إسرائيليون بقذيفة “آر بي جي”.

يأتي هذا مع مضي 6 أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية الأطول على قطاع غزة الذي يستعد لاستقبال عيد الفطر، بينما يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في القطاع التي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.