شاهد: طفلان من غزة “يتسوقان” من حاوية القمامة

انتشر مقطع مصور على منصات التواصل لطفلين فلسطينيين، أحدهما يحمل على عاتقه كيسًا أبيض وأثقالًا وهموم، وبضعة أحلام ورؤى عن غد يزهر خبزًا وأمانًا، وهو الذي قد نُسجت سنوات عمره بخيوطٍ من معاناة.

فمن حرب إلى تهجير وفقر وجوع، تُداول الأيام مأساته.

بعصا خشبية ينكش حاوية للقمامة، يبحث فيها عن فتاتٍ وبقايا، عن غنيمة صارت في هذا القحط عصيّة المنال.

لا نعلم إن كان قد وجد ضالته، لكنه يبتعد عن القمامة رفقة صديقه في مشهد تعجز فيه كل مفردات المواساة عن مواساتهما.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة منذ ما يزيد عن 185 يوما، اضطر نحو مليوني فلسطيني إلى النزوح، هربا من القصف، نحو الموت جوعا في ظل انعدام الغذاء والماء الصالح للشرب والسلع الأساسية ، نتيجة فرض الاحتلال قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما وصفته منظمات محلية ودولية بـ”سلاح التجويع”.