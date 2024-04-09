فرنسا تلوّح بعقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن بلاده قد تمارس ضغوطا وتفرض عقوبات على إسرائيل، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات خلال بث مشترك لقناة “فرانس 24” وإذاعة “آر إف آي”، طالب خلالها بفتح المعابر في شمال قطاع غزة وجنوبه، ومرور مئات من شاحنات المساعدات إلى المنطقة.

وأفاد بأنه يجب أن تكون هناك وسائل ضغط متعددة تصل إلى حد العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

وأشار سيجورنيه إلى أن فرنسا هي واحدة من دولتين اقترحتا فرض عقوبات على صعيد أوروبا ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح أنهم سيواصلون القيام بذلك إذا لزم الأمر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد سيجورنيه دعم فرنسا لحل الدولتين، مضيفا أنها ستظل صديقة لإسرائيل.

وتقيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات برا إلى غزة، مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.