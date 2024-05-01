سياسة|تركيا

أتراك يوزعون الحلوى على روح التركي “حسن سقلان” منفذ عملية القدس (فيديو)

أتراك يوزعون الحلوى على روح التركي "حسن سقلانما" منفذ عملية القدس
أتراك يوزعون الحلوى على روح التركي "حسن سقلان" منفذ عملية القدس (منصات التواصل)
1/5/2024

وزع أتراك حلوى على المارة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول، احتفاءً بالسائح التركي الذي نفذ عملية الطعن في القدس صباح اليوم الثلاثاء.

ورفع شباب صورة لمنفذ العملية كُتب عليها “شهيد القدس”، إضافة إلى الأعلام الفلسطينية، ووزعوا الحلوى على المارة.

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وتوزيع الحلوى على روح المتوفى عادة تركية قديمة، إذا يقدّم أهل المتوفى صندوق شوكولاتة أو أي نوع من الحلوى خلال العزاء، وذلك بهدف الصدقة على روح المتوفى وإعلان أهله صبرهم وقبولهم بقضاء الله وقدره.

وصباح الثلاثاء، قام السائح التركي حسن سقلان (34 عامًا)، الذي دخل الضفة الغربية يوم الاثنين، بتنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في مدينة القدس، وقتلته قوات الجيش الإسرائيلي على الفور.

ونقلت  قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة قوله “ورد بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس، مما استتبع استنفار القوات، وتم تحييد المشتبه فيه في عملية الطعن بإطلاق النار من رجال الشرطة على الفور”. وأضاف أنه أصيب في الهجوم ضابط شرطة تم نقله سريعًا لتلقي العلاج.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت حتى الثلاثاء 34535 شهيدًا و77704 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، ودمارا شاملا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر : الجزيرة مباشر