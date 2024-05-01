أتراك يوزعون الحلوى على روح التركي “حسن سقلان” منفذ عملية القدس (فيديو)

وزع أتراك حلوى على المارة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول، احتفاءً بالسائح التركي الذي نفذ عملية الطعن في القدس صباح اليوم الثلاثاء.

ورفع شباب صورة لمنفذ العملية كُتب عليها “شهيد القدس”، إضافة إلى الأعلام الفلسطينية، ووزعوا الحلوى على المارة.

وتوزيع الحلوى على روح المتوفى عادة تركية قديمة، إذا يقدّم أهل المتوفى صندوق شوكولاتة أو أي نوع من الحلوى خلال العزاء، وذلك بهدف الصدقة على روح المتوفى وإعلان أهله صبرهم وقبولهم بقضاء الله وقدره.

İstanbul'da #Kudüs Şehidi

Hasan Saklanan hayrına vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Şehadet ‘in kutlu olsun Ey Mücahid Hesaba Para Geldi #Ankara pic.twitter.com/8CNGPcXATh — Fatih Erşahin (@FatihErsahin_) April 30, 2024

وصباح الثلاثاء، قام السائح التركي حسن سقلان (34 عامًا)، الذي دخل الضفة الغربية يوم الاثنين، بتنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في مدينة القدس، وقتلته قوات الجيش الإسرائيلي على الفور.

Ayasofya Meydanı ve çevresinde, Kudüs Şehidimiz Hasan Saklanan ağabey adına ikramda bulunuldu. pic.twitter.com/GKzEnKUbIm — Open Rafah (@openrefah) April 30, 2024

ونقلت قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة قوله “ورد بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس، مما استتبع استنفار القوات، وتم تحييد المشتبه فيه في عملية الطعن بإطلاق النار من رجال الشرطة على الفور”. وأضاف أنه أصيب في الهجوم ضابط شرطة تم نقله سريعًا لتلقي العلاج.

Hasan Saklanan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kudüs kafilesi ile Kudüs’e giriyor. Kafilede görevli olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve aynı zamanda Beykoz Vaizesi olan Merve Sefa hanımda bulunuyor. İsrail polisini bıçaklayan

Hasan Saklanan 34 yaşında

1990 Eyyübiye… pic.twitter.com/WRjH5rZQmU — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) April 30, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت حتى الثلاثاء 34535 شهيدًا و77704 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، ودمارا شاملا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.