البيت الأبيض يعلق على سيطرة طلاب مؤيدين للفلسطينيين على مبنى في جامعة كولومبيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يعتقد أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوة هو نهج سيئ، وليس مثالا على الاحتجاج السلمي”.

تصريحات كيربي جاءت ردا على سؤال بشأن سيطرة طلاب مؤيدين للفلسطينيين على مبنى بجامعة كولومبيا في نيويورك، خلال ليل الاثنين/صباح الثلاثاء.

وأضاف كيربي “ما زلنا نؤمن بحرية التعبير والحق في التظاهر، لكن من غير المقبول تعطيل المسار الجامعي للطلاب الآخرين”.

وفي 18 من إبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب بعد استحواذهم على حدائق الجامعة غداة مداخلة لرئيستها في الكونغرس دافعت فيها عن نفسها من اتهامات بمعاداة السامية، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

في السياق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن يدعم حق الأمريكيين في الاحتجاج السلمي، بينما يقف ضد الخطاب المعادي للسامية والعنيف.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، في معرض ردها على اعتصام طلاب الجامعات دعما لقطاع غزة، أن المؤسسات التعليمية مستقلة والأمر متروك لها لاتخاذ القرارات بشأن التعامل مع الاحتجاجات.

واعترفت جان بيير بما سمّتها لحظة مؤلمة مع استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وأكدت “لقد أدركنا أنها لحظة مؤلمة يتعامل معها الأمريكيون، ويجب أن تتم حرية التعبير في إطار القانون”.

تجدر الإشارة إلى أن الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، اتسع إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.