الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل والأخيرة تعلق

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل “غدا الخميس” بسبب الحرب التي تشنها على غزة.

وانتقد بيترو، في كلمة أمام الحشود في العاصمة بوغوتا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال بيترو، الذي كان يتحدث بمناسبة عيد العمال “هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غدا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها “لديهما ميل للإبادة الجماعية”، مؤكدًا أن الدول لا يمكنها أن تكون سلبية في مواجهة أحداث قطاع غزة.

أول تعليق من إسرائيل

وعقب إعلان الرئيس الكولومبي، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه على منصة “إكس” إن التاريخ سيذكر أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو “قرر الوقوف إلى جانب أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية، الذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأطفال واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء”.

وأضاف كاتس أن العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا كانت “دافئة على الدوام، ولن يتمكن حتى رئيس كاره ومعاد للسامية من تغيير ذلك”.

وسبق أن هدد الرئيس بيترو بتعليق علاقات بلاده مع إسرائيل “إذا تطلّب الأمر”.

وكتب بيترو على حسابه الشخصي على منصة إكس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي “إذا تطلّب الأمر تعليق علاقاتنا مع إسرائيل فإننا سنفعل ذلك، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية”.

وجاء التصريح بعد توتر العلاقات مع إسرائيل التي قررت “وقف الصادرات المرتبطة بالأمن” إلى كولومبيا، ردًا على تصريحات رئيسها المؤيدة لسكان قطاع غزة.