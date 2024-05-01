بريطانيا تبدأ احتجاز مهاجرين غير نظاميين لترحيلهم إلى رواندا (فيديو)

لم يُعرف حتى الآن موعد أول رحلة ترحيل

قالت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، إنها بدأت في احتجاز مهاجرين غير نظاميين تمهيدًا لترحيلهم إلى رواندا خلال مدة تتراوح بين 9 و11 أسبوعًا.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته وزارة الداخلية البريطانية، يوم الأربعاء، مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة وهم يضعون شخصًا في شاحنة وآخر يخرج من منزله مكبل اليدين.

ويأتي الإعلان قبل يومين من الانتخابات المحلية في إنجلترا وويلز، التي من المرجح أن يخسر فيها المحافظون.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان إن “فرق إنفاذ القانون تعمل بوتيرة سريعة لاحتجاز الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة هنا بهدف بدء رحلات الترحيل الجوية”.

وذكرت منظمة (كير فور كاليه) الخيرية للاجئين أن عمليات الاعتقال بدأت يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم المنظمة إن خط النجدة التابع لهم تلقى مكالمات من “عشرات الأشخاص”، مضيفًا أن المنظمة لا تعرف حتى الآن موعد أول رحلة ترحيل.

قانون رواندا

ووافق البرلمان البريطاني، في إبريل/نيسان الماضي، على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا دون تصاريح، ويريد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن تبدأ رحلات الترحيل في يوليو/تموز المقبل.

وتقول الحكومة البريطانية إن سياسة الترحيل ستحول دون قيام المهاجرين برحلات تحفها المخاطر يعبرون خلالها القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا.

وحسب البيانات، وصل أكثر من 7500 مهاجر إلى إنجلترا بزوارق صغيرة من فرنسا منذ بداية العام الجاري، ولقي 5 أشخاص حتفهم أثناء محاولة العبور في الأسبوع الماضي.

وأعربت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، عن أملها بأن يتم ترحيل نحو 5700 شخص إلى رواندا “بحلول نهاية العام”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الثلاثاء، أن السلطات رحلت أول طالب لجوء إلى رواندا بموجب برنامج طوعي منفصل عن سياسة الترحيل.

ووافق المهاجر على المغادرة إلى كيغالي مقابل الحصول على 3 آلاف جنيه إسترليني، وذلك بعد رفض طلب اللجوء الذي تقدّم به.