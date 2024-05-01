سياسة|قطاع غزة

بعد ضغوط أمريكية.. إسرائيل تعلن فتح معبر بيت حانون لإدخال مساعدات غزة (فيديو)

لأول مرة منذ بدء الحرب

إسرائيل تسمح بمرور المساعدات من معبر إيريز إلى غزة بعد ضغوط أمريكية
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1/5/2024-|آخر تحديث: 1/5/202409:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قرر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتح معبر بيت حانون (إيرز)، الواقع شمالي قطاع غزة، للسماح بإدخال شاحنات المساعدات، وذلك في أعقاب مطالب أمريكية ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وكانت معاودة فتح معبر بيت حانون من بين المناشدات الرئيسة التي تطلقها وكالات الإغاثة الدولية منذ أشهر لتخفيف حدة الجوع، الذي يُعتقد بأن مئات الآلاف من المدنيين في الجزء الشمالي من القطاع أشد من يعانون منه.

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وفتحت الحكومة الإسرائيلية المعبر في يوم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وزير الخارجية الأمريكية بلينكن في زيارة لمعبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة
وزير الخارجية الأمريكية بلينكن في زيارة لمعبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)

وظل معبر بيت حانون، الذي يستخدم أساسًا لحركة المشاة، مغلقًا منذ أن دُمر خلال معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت التجمعات السكانية الواقعة على الطرف الشمالي من قطاع غزة هي أول المجتمعات التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية في بداية الحرب العام الماضي، وتحولت معظم هذه المناطق إلى أنقاض، وتقول وكالات الإغاثة إنها تواجه صعوبة في الوصول إلى المنطقة بالأغذية والأدوية المنقولة من أجزاء أخرى من غزة عبر منطقة الحرب.

وأعلنت إسرائيل أنها ستعاود فتح معبر بيت حانون الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من مقتل مجموعة من موظفي الإغاثة بنيران إسرائيلية مما أثار استنكارًا دوليًا، واعتذرت إسرائيل عن الغارات الجوية التي تسببت في مقتلهم، وقالت واشنطن، وهي أقرب حليف لها، إن تقديم مزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب سيتوقف على زيادة وصول المساعدات.

المصدر : رويترز