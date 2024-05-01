بلينكن يؤكد أنه اقترح على إسرائيل “حلولا أفضل” لتجنب اجتياح رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه أبلغ القادة الإسرائيليين بوضوح معارضة الولايات المتحدة لهجوم بري واسع على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه اقترح “حلولًا أفضل” للتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف بلينكن للصحفيين بعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين “موقفنا واضح لم يتغير، لا يمكننا ولن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح في غياب خطة فعالة للتأكد من عدم تعرض المدنيين للأذى، ولم نرَ مثل هذه الخطة”.

وبحسب وزير الخارجية “هناك حلول أخرى، وفي رأينا حلول أفضل، للتعامل مع التحدي الحقيقي المستمر الذي تمثله حماس، والذي لا يتطلب عملية عسكرية كبيرة” في رفح.

وكان نتنياهو أكد مضيه في تهديداته المعلنة منذ أشهر باجتياح رفح رغم المخاوف الدولية على حياة نحو مليون ونصف مليون مدني باتوا يقيمون فيها، وفق الأمم المتحدة، بعدما نزح الجزء الأكبر منهم من شمال القطاع بسبب الحرب.

بلينكن يزور معبر كرم أبو سالم

في سياق متصل، زار بلينكن، مساء الأربعاء، معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة لتفقد عبور شاحنات المساعدات.

ووصل بلينكن إلى كرم أبو سالم، وهو يقع على بعد كيلومترات من مدينة رفح في جنوب القطاع حيث مئات الآلاف من النازحين.

ورافق بلينكن في الزيارة، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أكد أن إسرائيل ملتزمة بإعادة الأسرى “وجاهزة لتنفيذ كل مهمة في منطقة رفح”، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم في ديسمبر/كانون الأول بعد ضغط أمريكي، بعدما رفضت لمدة طويلة السماح بدخول شاحنات المساعدات عبره، واكتفت بالسماح بذلك عبر معبر رفح الحدودي مع مصر في جنوب القطاع.

ووافقت إسرائيل في إبريل/نيسان المنصرم على السماح بدخول المساعدات المخصصة لغزة عبر ميناء مدينة أسدود، كما سمحت صباح اليوم بإدخال المساعدات عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع.