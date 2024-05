بوريل: شركاء إسرائيل وجيرانها يرفضون مهاجمة رفح

حثَ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، تل أبيب إلى عدم المضي قدما في خططها لمهاجمة رفح جنوب قطاع غزة، موضحا أن “شركاء وجيران إسرائيل” يرفضون ذلك.

وقال بوريل في منشورعلى منصة إكس إن “شركاء إسرائيل وجيرانها يقولون بصوت واحد إنه يجب عدم مهاجمة رفح”.

Israel’s partners and neighbours are speaking with one voice: Rafah must not be attacked.

We all demand the immediate release of all hostages.

The elimination of Hamas cannot come at the unbearable cost of thousands of civilian deaths. 1/2 https://t.co/Er7sibVUSZ

