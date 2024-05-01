بوريل: شركاء إسرائيل وجيرانها يرفضون مهاجمة رفح

حثّ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، تل أبيب إلى عدم المضي قدمًا في خططها لمهاجمة رفح جنوب قطاع غزة، موضحًا أن “شركاء وجيران إسرائيل” يرفضون ذلك.

وقال بوريل في منشور على منصة “إكس” إن “شركاء إسرائيل وجيرانها يقولون بصوت واحد إنه يجب عدم مهاجمة رفح”.

Israel’s partners and neighbours are speaking with one voice: Rafah must not be attacked. We all demand the immediate release of all hostages. The elimination of Hamas cannot come at the unbearable cost of thousands of civilian deaths. 1/2 https://t.co/Er7sibVUSZ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 1, 2024

وأضاف “ونحن جميعًا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة”.

وأوضح بوريل أن القضاء على (حماس) لا يمكن أن يأتي بتكلفة لا تطاق، تتمثل في موت الآلاف من المدنيين، مؤكدًا أن المزيد من النزوح لأكثر من مليون شخص معرضون للخطر سيكون مدمرًا.

ودعا المسؤول الأوروبي حكومة إسرائيل إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي، والانخراط بشكل بناء في عملية سلام سياسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أبلغ في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن واشنطن تعارض “حاليًا” أي عملية عسكرية إسرائيلية “واسعة” بمدينة رفح، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

غير أن نتنياهو لا يزال يظهر إصراره على اجتياح رفح، رغم التحذيرات الدولية من تداعيات كارثية محتملة، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.