تركيا تنضم إلى قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، الانضمام إلى دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار فيدان إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى “الإبادة” ضد إسرائيل لدى محكمة العدل.

وأفاد بأن نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفًا ملموسًا بشأن القضية، مضيفًا “قدمنا ​​نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقًا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية”.

عاجل | وزير الخارجية التركي: قررنا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة pic.twitter.com/yM31K68G8Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 1, 2024

“سنكمل إجراءاتنا القانونية”

وأعرب الوزير فيدان عن تمنياته بسير الدعوى في محكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا.

وتابع “سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي، وتم إعلانه أمام العالم أجمع”.

وأردف “وفي غضون ذلك، سنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 7 أشهر.