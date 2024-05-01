جامعة أمريكية تتفق مع الطلبة على إنهاء اعتصامهم والتصويت على سحب الاستثمارات من إسرائيل

أعلنت جامعة براون الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق مع الطلبة، الذين نصبوا مخيمًا في حرم الجامعة احتجاجًا على الحرب في غزة منذ 24 إبريل/نيسان الماضي، على إنهاء اعتصامهم ورفع المخيم ابتداء من أمس الثلاثاء.

وقالت كريستينا باكسون رئيسة جامعة براون، في خطاب وجهته إلى الطلبة إن الجامعة “تفتخر بمواجهة الاختلافات عبر الحوار والمناقشة، وأن يستمع كل منا للآخر”، مضيفة أنها في الوقت ذاته “لا يمكنها التغاضي عن المخيم الذي ينتهك سياسات الجامعة”.

وأضافت كريستينا أنها كانت “قلقة بشأن تصاعد الخطاب التحريضي مؤخرًا”، وتصاعد التوترات في الجامعات عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وأكدت أنها “تقدّر الخطوات الجادة التي قام بها طلابنا من جانبهم لمنع المزيد من التصعيد”.

مباحثات بناءة

وأوضحت كريستينا باكسون أنه “بعد مباحثات بناءة بين إدارة جامعة براون وقادة الطلبة توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الاعتصام اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء الثلاثاء”.

وطبقًا للاتفاق، الذي وقّع عليه طلبة يمثلون “تحالف براون لسحب الاستثمارات”، وافق الطلبة على إزالة مخيماتهم، والامتناع عن أي أعمال أخرى تنتهك لوائح سلوك الطلبة حتى نهاية العام الجامعي”، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

التصويت على سحب الاستثمارات من إسرائيل

كما أوضحت رئيسة الجامعة أنها وافقت على دعوة 5 طلبة لمقابلة 5 من أعضاء المؤسسة التابعة لجامعة براون، عندما يحضرون للجامعة في يوم المؤسسة خلال شهر مايو/أيار الجاري، وذلك لعرض مطالبهم بخصوص “سحب استثمارات الجامعة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي كان مطلبًا أساسيًا للمحتجين”.

وأوضحت باكسون أنه لن يكون هناك تصويت على سحب الاستثمارات خلال اجتماع مؤسسة براون خلال شهر مايو، لكن في الوقت ذاته اتفق الطلبة مع الإدارة على أن تطلب من اللجنة الاستشارية لإدارة موارد الجامعة تقديم توصيات بشأن موضوع سحب الاستثمارات من إسرائيل قبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت أن هذه التوصيات بشأن سحب الاستثمارات من إسرائيل سيتم عرضها للتصويت من قبل مؤسسة الجامعة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

التوصيات ضرورية

يذكر أن الحصول على توصيات من قبل اللجنة الاستشارية لإدارة موارد الجامعة هو أمر ضروري، لبحث ما ينادي به طلاب الجامعة من سحب استثمارات الجامعة من إسرائيل.

وتضم اللجنة في عضويتها طلبة وأساتذة وخريجين، وترفع توصياتها لرئيسة الجامعة بشأن الاستخدام الأمثل لمواردها.

وأشارت باكسون إلى أن إدارة الجامعة ستواصل التحقيق بشأن أي مخالفات تم ارتكابها أثناء نصب مخيم الاحتجاج، لكنها أكدت “أن الموافقة على إنهاء المخيم سينظر إليه بشكل إيجابي في الإجراءات التأديبية”.

يشار إلى أن شرطة نيويورك قامت ليل الثلاثاء باقتحام المبنى الرئيس لجامعة كولومبيا لفض مخيمات نصبها الطلبة احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

وسبق أن تدخّلت قوات الشرطة واعتقلت عشرات الطلاب في جامعة كولومبيا، ما أدى إلى حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة وخارجها.