جمعية خيرية تتبرع بمنزل وتتكفل بعائلة التركي “حسن سكالانان” منفذ عملية القدس (شاهد)

تواصل تعاطف بعض المواطنين الأتراك مع السائح التركي حسن سكالانان الذي نفذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في القدس صباح أمس الثلاثاء.

وقررت صباح اليوم الأربعاء، جمعية خيرية في مدينة “أورفا” جنوبي تركيا، القيام بشراء منزل لأهل “الشهيد” حسن (34 عامًا)، والتكفل بنفقات عائلته.

وخلال تقديم واجب العزاء لرمضان والد حسن، قال أحد المسؤولين في أحد الجمعيات الخيرية في المدينة، إن حسن كان “يقاوم ويحاول ان يعلمهم درسًا، جعل الله شهادته مباركة”.

وتحدث نيابة عن والده، الذي لم تسمح حالته النفسية بالتحدث، وقال إن حسن كان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية دائم التفكير في تقديم يد العون لأهل غزة، وأنه كافح بالفعل من أجل الوصول إلى القدس.

🔴 Kudüs’te işgalci İsrail polisini bıçakladıktan sonra şehit edilen Hasan Saklanan’ın evine taziye ziyareti yapıldı. Kudüs şehidi Hasan Saklanan’ın son üç aydır Gazze’ye gidebilmek için mücadele verdiği aktarıldı. pic.twitter.com/UamvNIWTlH — Islamist Agenda (@islamistagenda) April 30, 2024

وأضاف “إن شاء الله، نحن كجمعية الإنفاق في أورفا، نعد بأننا سنقوم بشراء منزل لشهيدنا إذا شاء الله لهم، فليس لأطفاله منزل، كما أخذنا على عاتقنا تغطية جميع نفقات عائلة الشهيد، بارك الله لهم”.

“شهيد القدس”

وأمس الثلاثاء، وبعد ساعات من تنفيذ حسن للعملية، قام مجموعة من الأتراك في مدينة إسطنبول، وتحديدًا في محيط مسجد أيا صوفيا، أشهر معالم تركيا السياحية، بتوزيع حلوى على روح “الشهيد” حسن، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل صورة حسن ومدون عليها “شهيد القدس”.

Ayasofya Meydanı ve çevresinde, Kudüs Şehidimiz Hasan Saklanan ağabey adına ikramda bulunuldu. pic.twitter.com/GKzEnKUbIm — Open Rafah (@openrefah) April 30, 2024

وصباح أمس الثلاثاء، قام السائح التركي حسن سكالانان، الذي دخل الضفة الغربية يوم الاثنين، بتنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في مدينة القدس، واصابه بجروح نقل على إثرها للمستشفى، فيما قتلت قوات الجيش الإسرائيلي حسن على الفور.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صباح اليوم، أن أنقرة ستنضم لدعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

Hasan Saklanan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kudüs kafilesi ile Kudüs’e giriyor. Kafilede görevli olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve aynı zamanda Beykoz Vaizesi olan Merve Sefa hanımda bulunuyor. İsrail polisini bıçaklayan

Hasan Saklanan 34 yaşında

1990 Eyyübiye… pic.twitter.com/WRjH5rZQmU — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) April 30, 2024

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.