دارفور.. تنسيقية النازحين تعلن انهيار الوضع الإنساني والصحي والتعليمي في مخيمات الإقليم

أعلنت تنسيقية النازحين بإقليم دارفور غربي السودان، انهيار الوضع الإنساني والصحي والتعليمي في مخيمات النزوح بالإقليم مع استمرار الحصار المفروض على المواطنين في مدن البلاد كافة خاصة دارفور.

وكشف المتحدث باسم التنسيقية آدم رجال، في بيان صحفي عن بدء أحد طرفي الصراع فرض حصار على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأضاف نص البيان أن هذا الوضع الجديد يتسبب في “عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدينة مما جعل السكان في مخيمات النزوح والمدينة في خطر الموت والهلاك بالجوع الشديد أو بالسلاح”.

ضحايا سوء التغذية

وأعلن رجال وفاة 20 نازحًا في مخيم “رونقتاس” للنازحين بولاية وسط دارفور في المدة من 20 إلى 30 إبريل/نيسان المنصرم بسبب سوء التغذية بينهم 10 أطفال ونساء.

ونوّه إلى أن الوضع الإنساني في مخيم “كلمة” للنازحين بجنوب دارفور يزداد سوءًا وصعوبة، لعدم توفر الغذاء مع شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد وانعدام الدواء.

وطالب رجال، المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول جوار السودان إلى تجاوز مرحلة التصريحات وصنع بدائل أخرى تجاه المجتمع السوداني خاصة في دارفور، والضغط على طرفي الحرب للتخلي عن استخدام الغذاء والدواء سلاحًا لتجويع المجتمع.