صور أقمار صناعية ترصد أولى مراحل بناء الرصيف العائم قبالة سواحل غزة (شاهد)

أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة (ماكسار) المتخصصة في 26 و29 إبريل/نيسان، المراحل الأولية لبناء الرصيف العائم التابع للجيش الأمريكي الذي يتم تجميعه قبالة شاطئ غزة.

كما أظهرت الصور العديد من السفن اللوجستية التابعة للبحرية الأمريكية والرصيف العائم الذي يتم بناؤه بجوار سفينة (USNS Roy P. Benavidez) التي وصلت يوم 25 إبريل بحسب البيانات الملاحية التي رصدتها وحدة التحقق في شبكة الجزيرة.

وعلى الشاطئ، تظهر الصور استمرار عمليات البناء في منطقة تخزين على طول ساحل غزة، بجوار الرصيف المؤقت الذي تجري عمليات بنائه.

وكانت بيانات ملاحية رصدتها وحدة تحقق الجزيرة، أظهرت وصول السفينة اللوجستية الأمريكية (MV ROY P BENAVIDEZ) قبالة سواحل غزة، للقيام بالمراحل الأولى لإنشاء الرصيف البحري المؤقت يوم 25 إبريل الماضي على مسافة نحو 6 أميال بحرية قبالة ساحل غزة بعد أن غادرت ميناء فيرجينيا يوم 22 مارس/آذار الماضي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، خلال بيان صحفي في “البنتاغون” يوم 25 إبريل الماضي، أن السفن الأمريكية والسفينة اللوجستية (ROY P BENAVIDEZ) قد وصلت المنطقة، وبدأت مهامها في بناء المراحل الأولية للرصيف المؤقت قبالة سواحل غزة.

ووفقًا لما أعلنه رايدر في مؤتمر صحفي يوم 8 مارس الماضي، فإن “البنتاغون” سينشر نحو ألف جندي أمريكي لبناء الميناء البحري المؤقت في غزة، لتزويد سكان القطاع بنحو مليوني وجبة يوميًا، وأن الرصيف سيكون جاهزًا للعمل في غضون 60 يومًا تقريبًا، وقد نفى “البنتاغون” على لسان متحدثه إمكانية دخول القوات الأمريكية لغزة في أي وقت.