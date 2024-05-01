عمدة نيويورك: نحو 300 معتقل في احتجاجات جامعة كولومبيا

أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، اليوم الأربعاء، أن قوات الشرطة بالمدينة اعتقلت نحو 300 شخص مرتبطين بالاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا.

وقال آدامز إن شرطة المدينة دخلت إلى جامعة كولومبيا، مساء الثلاثاء، بعد تلقيها طلبًا من إدارة الجامعة، وقامت باعتقال نحو 300 شخص ونجحت في إزالة الخيام واستعادة مبنى “هاملتون هول” التاريخي الذي يعتصم الطلاب بداخله.

وأوضح آدامز أن الأفراد الذين قاموا باقتحام المبنى بينهم طلاب وأفراد لا ينتمون إلى الجامعة، مشيرًا إلى إن تلك “الجهات الخارجية” التي لم يسمها حاولت إحداث الفوضى.

من جهته، أكد رئيس شرطة نيويورك جون تشيل، أن قرابة 300 شخص اعتقلوا داخل مبنى جامعة كولومبيا وخارجه، منهم 173 من “سيتي كوليج” و109 من “جامعة كولومبيا”.

وبحسب إعلام أمريكي، فقد أوقفت الشرطة، فجر الأربعاء، نحو 100 من الطلاب المناصرين لفلسطين المعتصمين داخل مبنى “هاميلتون هول” التاريخي في الجامعة بعد إخلائه.

وكان طلاب جامعة كولومبيا قد بدأوا في 18 إبريل/نيسان الماضي اعتصامًا متضامنًا مع غزة، ورافضًا للحرب الإسرائيلية على القطاع، ومطالبًا إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

وفي وقت لاحق اتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية المناصرة للفلسطينيين، لتشمل عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، ويال، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا، فضلًا عن جامعات في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند وتركيا.