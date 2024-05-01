“قتل رهائن وأطفال ونساء”.. قناص إسرائيلي سابق يكشف فظائع جيشه في غزة (فيديو)

أظهرت مقابلة أجرتها قناة (سي بي إس نيوز) الأمريكية على “يوتيوب”، أمس الثلاثاء، مع جندي إسرائيلي قناص كان يقاتل في قطاع غزة، خرج عن صمته وتحدث عن فظائع جيش الاحتلال في قطاع غزة مؤكدًا أن العديد من القتلى هم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مقابلة مع المراسلة الدولية للشبكة ديبورا باتا، وصف القناص الإسرائيلي الذي كان يعمل في السابق ضمن القوات الخاصة الإسرائيلية في الضفة الغربية بين عامي 2005 – 2007، ثقافة القتل والانتقام السائدة وسط الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن قصف جيش الاحتلال على غزة كان في كثير من الأحيان عشوائيًا.

استهداف المدنيين دون تحذير مسبق

وأفاد الجندي عبر المقابلة أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين دون تحذير مسبق، ضمن إعلان مناطق كاملة للتدمير في قطاع غزة وقصفها مباشرة بالقنابل.

كما وصف مشاهد نزوح الأهالي من القصف قائلًا “كنا نشاهد كبار السن والأطفال يفرون، وقواعد الاشتباك تسمح لنا بإطلاق النار”.

Any casual observer can see what Israel is doing/failing to dohttps://t.co/lykMLgR59zhttps://t.co/m5uRmOWZE1 — Tim (@SchnellTim) May 1, 2024

وأشار القناص الإسرائيلي إلى مقتل 3 أسرى إسرائيليين خلال فرارهم من غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على يد قوات الاحتلال وهم يحملون علمًا أبيض، مضيفًا أنهم سقطوا “برصاص جيشهم”.

كما تحدث عن “مجزرة الطحين” في شهر فبراير/شباط الماضي، التي سقط على إثرها 100 فلسطيني كانوا يحاولون الوصول للمساعدات، منتقدًا الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب قائلًا “لولا دعم بايدن لإسرائيل لما استمرت الحرب في غزة”.

قصة الدروع البشرية

واستنكر ادعاء الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدنيين لحمايتهم واستخدامهم كدروع بشرية من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدًا انتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب في غزة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين اليوم الأربعاء، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، فيما لا تزال عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل مستمرة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 34535 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77704 جرحى.