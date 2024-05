“قتل رهائن وأطفال ونساء”.. قناص إسرائيلي سابق يكشف فظائع جيشه في غزة (فيديو)

أظهرت مقابلة أجرتها قناة (سي بي إس نيوز) الأمريكية على “يوتيوب”، أمس الثلاثاء، مع جندي إسرائيلي قناص كان يقاتل في قطاع غزة، خرج عن صمته وتحدث عن فظائع جيش الاحتلال في قطاع غزة مؤكدًا أن العديد من القتلى هم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مقابلة مع المراسلة الدولية للشبكة ديبورا باتا، وصف القناص الإسرائيلي الذي كان يعمل في السابق ضمن القوات الخاصة الإسرائيلية في الضفة الغربية بين عامي 2005 – 2007، ثقافة القتل والانتقام السائدة وسط الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن قصف جيش الاحتلال على غزة كان في كثير من الأحيان عشوائيًا.

وأفاد الجندي عبر المقابلة أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين دون تحذير مسبق، ضمن إعلان مناطق كاملة للتدمير في قطاع غزة وقصفها مباشرة بالقنابل.

كما وصف مشاهد نزوح الأهالي من القصف قائلًا “كنا نشاهد كبار السن والأطفال يفرون، وقواعد الاشتباك تسمح لنا بإطلاق النار”.

