متحدث اليونيسف: رأيت في “مدينة الأطفال” مقابر جديدة ممتلئة والأسوأ برفح لم يأتِ بعد

“لم أشهد قط دمارًا مثل ذلك الذي رأيته في غزة”

قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الوضع مرشح دائمًا كي يزداد سوءًا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتب إلدر، في مقال بصحيفة (الغارديان) البريطانية، أنه لا توجد إشارة على حدوث تغيير في حدّة القتال رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اندلاع الحرب، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 14 ألف طفل.

“لم أرَ دمارًا كما في غزة”

وأشار المتحدث باسم (اليونيسف) إلى أنه “خلال أكثر من 20 عامًا قضيتها مع الأمم المتحدة، لم أشهد قط دمارًا مثل ذلك الذي رأيته في مدينتي خان يونس ومدينة غزة، والآن يقال لنا أن نتوقع الشيء نفسه من خلال التوغل في رفح”.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وصفت (اليونيسف) غزة بأنها مقبرة للأطفال، يقول إلدر “في الشهر الماضي رأيت مقابر جديدة يجري بناؤها في رفح، ومليئة. كل يوم تجلب الحرب المزيد من الموت والدمار العنيف”، وحذر من أنه في حال أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياح رفح سيزداد الأمر سوءًا في القطاع.

رفح.. مدينة الأطفال

وذكر إلدر أن هناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني من سكان ونازحين في رفح يعانون من أوضاع شديدة الصعوبة بالفعل في ظل شح إمدادات الماء والطعام، مشيرًا إلى توافر مرحاض واحد لكل 850 شخصًا تقريبًا، فيما يتقاسم كل 3500 شخص مكان يمكنهم الاستحمام فيه.

وقال المتحدث باسم (اليونيسف) إن أي هجوم عسكري سيؤدي إلى حدوث كارثة، لأن هناك نحو 600 ألف طفل في المدينة التي يوجد بها المستشفى الكبير الوحيد العامل في قطاع غزة، وهو “المستشفى الأوروبي”.

وأشار إلى أن 10 مستشفيات كبيرة فقط في القطاع هي التي تعمل بشكل جزئي فقط، من بين 36 مستشفى كانت تعمل بكل طاقتها قبل الحرب.

عندما أمسكت فلسطينية يده بقوة

وروى إلدر ما تعرض له خلال زيارته الأخيرة للقطاع، عندما أمسكت فلسطينية يده بقوة وناشدته مرات عدة بأن يرسل العالم الماء والطعام والدواء إلى القطاع، قائلًا إنه حاول أن يوضح لها ما يتم بذله من جهود ومحاولات في هذا الصدد، لكنها ناشدته مجددًا.

وأضاف أنه يعتقد أن الفلسطينية تفترض أن العالم لا يعرف شيئًا عما يحدث في غزة، لأنه إذا كان العالم يعرف، فكيف له أن يسمح بحدوثه؟