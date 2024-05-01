“نحن أيضا لدينا أحلام وطموحات”.. وقفة في رفح تضامنا مع طلاب الجامعات الأمريكية (فيديو)

رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، وقفة نظمها فلسطينيون نازحون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقفة شكر للطلبة المتظاهرين في الجامعات الأمريكية دعمًا لغزة.

ومن بين مخيمات النزوح، رفع المشاركون في الوقفة لافتات باللغة الإنجليزية والعربية تضمنت عبارات شكر للجامعات، كما ألصقوا على العديد من الخيام منشورات تتضمن رسالة شكر لكل جامعة أمريكية على حدة.

وشارك في الوقفة العديد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، عبّروا جميعهم عن امتنانهم لطلاب الجامعات الأمريكية.

“نحن أيضًا لدينا أحلام وطموحات”

وقالت إحدى المنظمات، للجزيرة مباشر، إن على الجامعات العربية والإسلامية أن تقتدي بالجامعات الأمريكية، مضيفة “حقنا نرجع للجامعات ونكمل دراستنا، لأننا أيضًا لدينا أحلام وطموحات”، مطالبة بالمساعدة في إعادة بناء المدارس والجامعات في غزة.

فيما عبّرت نازحة أخرى عن امتنانها، قائلة إن تظاهر الطلاب وصمودهم في الجامعات الأمريكية “يعني لنا الكثير، ويمنحنا الصمود والأمل، وكثير من الناس تسعد عندما تعلم أن هنالك طلاب في أمريكا يتضامنون معنا”.

جدير بالذكر أن طلاب جامعة كولومبيا لا يزالون معتصمين منذ أيام داخل خيام نصبوها داخل الجامعة، مطالبين بسحب الجامعة لاستثماراتها من إسرائيل، في حين تعرّض عدد من المعتصمين للاعتقال من قبل الشرطة الأمريكية، مقابل إعلان الجامعة فشلها في المفاوضات مع الطلبة لوقف الاحتجاجات.

ومع تدخّل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.