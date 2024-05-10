اشتباكات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في حي الزيتون بغزة (فيديو)

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

وأظهر مقطع “فيديو” قصف قوات الاحتلال واستهدافها منازل المواطنين، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

كما ظهر في المقطع عمليات نزوح للسكان بعد استهداف الاحتلال لمنازلهم، فيما كانت مروحيات تابعة للاحتلال تحلق في الأجواء.

وقالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” إنها قنصت جنديًا إسرائيليًا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت كتائب القسام أنها استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام تدمير دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي الزيتون، واستهدفت مروحية تابعة للاحتلال بالاشتراك مع “كتائب الأنصار” بصاروخ “سام 7”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد” عن العمليات التالية في حي الزيتون:

استهداف عدد من جنود العدو يعتلون برج دبابة مقابل “مستوصف الزيتون” بقذيفة “تاندوم”.

استهداف آلية عسكرية في محيط “مستوصف الزيتون” بقذيفة “آر بي جي”.

تفجير حقل من الألغام والعبوات الأرضية الشديدة الانفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة شرق الحي.

قصف تجمع لآليات العدو وجنوده في محيط “صالة مون لايت بشارع 8” في الحي.

كما ذكرت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت إن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية بقذيفة “آر بي جي” في محيط عيادة الوكالة جنوب الحي، كما قصفوا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط “مسجد علي” جنوب غرب الحي بقذائف الهاون.

وقالت كتائب المجاهدين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جنود قوات الاحتلال وآلياته في محور تقدم حي الزيتون.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 4 من جنوده وإصابة 3 بجروح خطرة في معارك قطاع غزة، فيما ذكرت القناة “13” الإسرائيلية الخاصة أنهم سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون.