الأونروا تغلق مكاتبها في القدس بعد محاولة إسرائيليين إحراقه مرتين (فيديو)

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التابعة للأمم المتحدة، أنها أغلقت موقتا مجمع مكاتبها في القدس المحتلة بعدما حاول إسرائيليون إحراقه مرتين.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني “مساء الخميس، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية”، مضيفًا “تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم”، معتبرًا أن هذا “ترهيب وتخريب”.

وأضاف في منشور على حسابه في منصة إكس، إن هذا “حدث أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف موظفينا، إلا أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية. توجد على أرض المقر الرئيسي للأونروا محطة وقود لأسطول سيارات الوكالة”.

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.

This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC

