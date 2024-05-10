الأونروا تغلق مكاتبها في القدس بعد محاولة إسرائيليين إحراقه مرتين (فيديو)

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التابعة للأمم المتحدة، أنها أغلقت موقتا مجمع مكاتبها في القدس المحتلة بعدما حاول إسرائيليون إحراقه مرتين.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني “مساء الخميس، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية”، مضيفًا “تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم”، معتبرًا أن هذا “ترهيب وتخريب”.

خطر جسيم

وأضاف في منشور على حسابه في منصة إكس، إن هذا “حدث أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف موظفينا، إلا أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية. توجد على أرض المقر الرئيسي للأونروا محطة وقود لأسطول سيارات الوكالة”.

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem. This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 9, 2024

“تطور شنيع”

وأشار لازاريني إلى أن حشدًا شوهد رفقة رجال مسلحين خارج المجمع يهتف “أحرقوا الأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن الحادثة وقعت تحت مراقبة الشرطة الإسرائيلية.

وأعلن المفوض الأممي إغلاق الوكالة مؤقتًا، وقال “هذا تطور شنيع، اتخذت قرارا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددًا بشكل مناسب”.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، نظم مستوطنون إسرائيليون احتجاجات عنيفة أمام مقر الأونروا في القدس، تضمنت رشق حجارة على الموظفين والمباني ومحاولة إغلاقه.

On Thursday, the perimeter of @UNRWA Headquarters in East Jerusalem was set on fire. “UN staff, premises & operations should be protected at all times in line with international law,” – @UNLazzarini. Humanitarians are #NotATarget. pic.twitter.com/EazEuEfkFw — United Nations (@UN) May 9, 2024

وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية على مقر الأونروا، استجابة لدعوة من أرييه كينغ نائب رئيس البلدية الإسرائيلية بالقدس الغربية، الذي حث على استمرار الاحتجاجات حتى إغلاق جميع مقار الأونروا بالقدس الشرقية.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم “عدم حياديتها” و”تورط” موظفيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

להבות אש סביב משרדי ארגון הטרור של אונר"א בירושלים pic.twitter.com/xYyYQV2TxL — Gera. Gershon. Belik (@gershon27) May 9, 2024

ورغم تأكيد الوكالة حيادها وإعلانها فتح تحقيق في مزاعم إسرائيل، سارعت 18 دولة غربية والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها للأونروا، ولاحقا بدأت بعض الجهات والدول المانحة، بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة، وأفرجت عن تمويلات لها.

وفي 22 إبريل/نيسان الماضي، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن أداء الأونروا إلى “عدم تقديم إسرائيل أي دليل” على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، مؤكّدًا “أهمية دورها الإغاثي”.